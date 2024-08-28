شكرا لقرائتكم خبر عن «أكاديمية التعلم»: افتتاح مقر في مدينة الرياض الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول

ونوهت الشركة بافتتاح الفرع ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، فيما سيظهر الأثر المالي خلال النصف الثاني من 2024.

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أكاديمية التعلم حصولها على رخصة التدريب الخاصة بمقرها في مدينة الرياض من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 7 يوليو الماضي، استئجار مقر لها في مدينة الرياض للرجال.ونوهت الشركة بافتتاح الفرع ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، فيما سيظهر الأثر المالي خلال النصف الثاني من 2024.