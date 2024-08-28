شكرا لقرائتكم خبر عن «المنجم»: إتمام شراء أسهم من 5 مساهمين كبار في «بلدي للدواجن» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أنهت شركة المنجم للأغذية شراء أسهم من 5 مساهمين كبار في شركة بلدي للدواجن للتجارة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تنفيذاً للمادة (24/ب) من لائحة الاندماج والاستحواذ وإلحاقاً إلى إعلان الشركة في موقع تداول بتاريخ 18/02/1446هـ (الموافق 22/08/2024م) تعلن آخر التطورات المتعلقة بتوقيعها اتفاقية شراء أسهم مع مساهمين كبار في شركة بلدي للدواجن.
وتمت صفقة شراء الأسهم بين شركة المنجم للأغذية (المشتري) والأطراف (البائعون) وهم: عبدالرحمن الشهراني، وحصة الشهراني، وتركي الشهراني، ومحمد العواشز، وعبدالرحمن آل محيي.
وبعد أن تمت الصفقة ارتفعت نسبة ملكية المنجم للأغذية من 17% إلى 40% من إجمالي أسهم شركة بلدي للدواجن.
وتعتبر عملية الشراء متوافقة مع استراتيجية شركة المنجم للأغذية وخططها المستقبلية لتعزيز النمو المستدام وزيادة المحتوى المحلي.
وستوفر شركة المنجم للأغذية الدعم اللازم لشركة بلدي للدواجن على المستوى التجاري والتسويقي واللوجستي والفني بما يعزز قيمة منتجات شركة بلدي في السوق السعودية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تنفيذاً للمادة (24/ب) من لائحة الاندماج والاستحواذ وإلحاقاً إلى إعلان الشركة في موقع تداول بتاريخ 18/02/1446هـ (الموافق 22/08/2024م) تعلن آخر التطورات المتعلقة بتوقيعها اتفاقية شراء أسهم مع مساهمين كبار في شركة بلدي للدواجن.
وتمت صفقة شراء الأسهم بين شركة المنجم للأغذية (المشتري) والأطراف (البائعون) وهم: عبدالرحمن الشهراني، وحصة الشهراني، وتركي الشهراني، ومحمد العواشز، وعبدالرحمن آل محيي.
وبعد أن تمت الصفقة ارتفعت نسبة ملكية المنجم للأغذية من 17% إلى 40% من إجمالي أسهم شركة بلدي للدواجن.
وتعتبر عملية الشراء متوافقة مع استراتيجية شركة المنجم للأغذية وخططها المستقبلية لتعزيز النمو المستدام وزيادة المحتوى المحلي.
وستوفر شركة المنجم للأغذية الدعم اللازم لشركة بلدي للدواجن على المستوى التجاري والتسويقي واللوجستي والفني بما يعزز قيمة منتجات شركة بلدي في السوق السعودية.