شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 143.6 مليون ريال أرباحا نقدية على مساهمي «أسمنت القصيم» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم، أمس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربعين الأول والثاني من عام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 143,626,700 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 110,559,000 سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1,30 ريال لكل سهم (بواقع 65 هللة للسهم لكل ربع)، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 13%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-02-28 الموافق 2024-09-01، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-03-12 الموافق 2024-09-15.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 143,626,700 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 110,559,000 سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1,30 ريال لكل سهم (بواقع 65 هللة للسهم لكل ربع)، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 13%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-02-28 الموافق 2024-09-01، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-03-12 الموافق 2024-09-15.