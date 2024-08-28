شكرا لقرائتكم خبر عن «مكة للإنشاء والتعمير» تستحوذ على 30% من أسهم «الجادة الأولى» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأفادت بإتمام نقل ملكية هذه الأسهم لها، وعكس ذلك في سجل المساهمين لشركة الجادة الأولى بتاريخ 23/02/1446هـ (الموافق 27/08/2024م).

وبموجب اتفاقيات الشراء الموقعة مع (57) من مساهمي شركة الجادة الأولى ومع شركة الجادة الأولى، استحوذت الشركة على (56,814,941) سهمًا عاديًا من أسهم الجادة الأولى تمثل ما نسبته (30.13%) من أسهمها.

وتشمل شروط الاتفاقيات المبرمة مع المساهم الرئيسي في شركة الجادة الأولى (نادر العمري) ومع شركة الجادة الأولى التزامًا باتخاذ ما يلزم لإتمام الطرح الأولي لشركة الجادة الأولى، وما يلزم للحصول على الموافقات اللازمة لنشر نشرة الإصدار التكميلية المتعلقة بالصفقة، كما تشمل الأحكام قيودًا على التصرف للمساهم الرئيسي.

وتضم أطراف الصفقة شركة مكة للإنشاء والتعمير (المشتري)، وشركة الجادة الأولى و(57) من مساهميها، بما يشمل المساهم الرئيسي (نادر العمري) وشركة الجادة الأولى للاستثمار وشركة دار الماجد العقارية (البائعون).

ونوهت بتمويل الصفقة من موارد الشركة الذاتية وتسهيلاتها التمويلية.

وشركة الجادة الأولى للتطوير العقاري هي شركة مساهمة مقفلة حصلت على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 28/11/1445هـ (الموافق 05/06/2024م) على تسجيل أسهمها وطرح (16,423,953) سهمًا تمثل (8.01%) من أسهمها في السوق الموازية (نمو).

ونشرت شركة الجادة الأولى نشرة إصدار أولية بتاريخ 10/02/1446هـ (الموافق 14/08/2024م) تتعلق بطرحها الأولي.

وتعمل شركة الجادة الأولى في تطوير المشاريع التجارية والمكتبية والسكنية المختلفة في مواقع مميزة في الرياض وجدة.

وتطور حاليًا عددا من المشاريع من أبرزها جادة الدرعية وجادة الأعمال 1 وجادة الأعمال 2 وجادة الأعمال 3 ولابيرل الشرقي ولابيرل الغربي وجادة النخيل.

وتتضمن محفظة التطوير الخاصة بها مشاريعًا بالتعاون مع كبرى الشركات المالية من خلال إنشاء صناديق عقارية مختلفة.

وتأتي هذه الصفقة كخطوة استراتيجية للشركة للتوسع في المشاريع العقارية النوعية وبناء علاقة شراكة استراتيجية مع أحد مطوري العقار المتميزين، شركة الجادة الأولى، وذلك للعمل بما يساهم في تحقيق أهداف الشركة في النمو المستقبلي وتعظيم حقوق المساهمين وتحقيق تطلعاتهم.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الصفقة -بإذن الله- إيجابًا من ناحية تنمية المحفظة الاستثمارية للشركة وبناء علاقة متينة مع مطور عقاري واعد. الدمام - شريف احمد - أبرمت شركة مكة للإنشاء والتعمير اتفاقيات شراء وبيع أسهم مع (57) مساهم من مساهمي شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري ومع شركة الجادة الأولى.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن الاتفاقيات لشراء نسبة (30.13%) من أسهم الشركة وبقيمة إجمالية بلغت (340,889,646) ريال.وأفادت بإتمام نقل ملكية هذه الأسهم لها، وعكس ذلك في سجل المساهمين لشركة الجادة الأولى بتاريخ 23/02/1446هـ (الموافق 27/08/2024م).وبموجب اتفاقيات الشراء الموقعة مع (57) من مساهمي شركة الجادة الأولى ومع شركة الجادة الأولى، استحوذت الشركة على (56,814,941) سهمًا عاديًا من أسهم الجادة الأولى تمثل ما نسبته (30.13%) من أسهمها.وتشمل شروط الاتفاقيات المبرمة مع المساهم الرئيسي في شركة الجادة الأولى (نادر العمري) ومع شركة الجادة الأولى التزامًا باتخاذ ما يلزم لإتمام الطرح الأولي لشركة الجادة الأولى، وما يلزم للحصول على الموافقات اللازمة لنشر نشرة الإصدار التكميلية المتعلقة بالصفقة، كما تشمل الأحكام قيودًا على التصرف للمساهم الرئيسي.وتضم أطراف الصفقة شركة مكة للإنشاء والتعمير (المشتري)، وشركة الجادة الأولى و(57) من مساهميها، بما يشمل المساهم الرئيسي (نادر العمري) وشركة الجادة الأولى للاستثمار وشركة دار الماجد العقارية (البائعون).ونوهت بتمويل الصفقة من موارد الشركة الذاتية وتسهيلاتها التمويلية.وشركة الجادة الأولى للتطوير العقاري هي شركة مساهمة مقفلة حصلت على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 28/11/1445هـ (الموافق 05/06/2024م) على تسجيل أسهمها وطرح (16,423,953) سهمًا تمثل (8.01%) من أسهمها في السوق الموازية (نمو).ونشرت شركة الجادة الأولى نشرة إصدار أولية بتاريخ 10/02/1446هـ (الموافق 14/08/2024م) تتعلق بطرحها الأولي.وتعمل شركة الجادة الأولى في تطوير المشاريع التجارية والمكتبية والسكنية المختلفة في مواقع مميزة في الرياض وجدة.وتطور حاليًا عددا من المشاريع من أبرزها جادة الدرعية وجادة الأعمال 1 وجادة الأعمال 2 وجادة الأعمال 3 ولابيرل الشرقي ولابيرل الغربي وجادة النخيل.وتتضمن محفظة التطوير الخاصة بها مشاريعًا بالتعاون مع كبرى الشركات المالية من خلال إنشاء صناديق عقارية مختلفة.وتأتي هذه الصفقة كخطوة استراتيجية للشركة للتوسع في المشاريع العقارية النوعية وبناء علاقة شراكة استراتيجية مع أحد مطوري العقار المتميزين، شركة الجادة الأولى، وذلك للعمل بما يساهم في تحقيق أهداف الشركة في النمو المستقبلي وتعظيم حقوق المساهمين وتحقيق تطلعاتهم.ومن المتوقع أن تساهم هذه الصفقة -بإذن الله- إيجابًا من ناحية تنمية المحفظة الاستثمارية للشركة وبناء علاقة متينة مع مطور عقاري واعد.