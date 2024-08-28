الاقتصاد

ارتفاع أرباح «بروميديكس» إلى 12 مليون ريال في النصف الأول

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «بروميديكس» إلى 12 مليون ريال في النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) في النصف الأول من 2024 بنسبة 32% إلى 12 مليون ريال، مقابل 9 ملايين ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن ارتفاع الأرباح جاء نتيجة مباشرة للارتفاع في المبيعات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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