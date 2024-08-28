شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «بروميديكس» إلى 12 مليون ريال في النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) في النصف الأول من 2024 بنسبة 32% إلى 12 مليون ريال، مقابل 9 ملايين ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن ارتفاع الأرباح جاء نتيجة مباشرة للارتفاع في المبيعات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.