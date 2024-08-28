شكرا لقرائتكم خبر عن 13 % انخفاض فــي عـدد حـالات البروتستــو عام2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء "النشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو وأحكام الافلاس عام 2023".

ومن أهم المؤشرات بلغ عدد حالات البروتستو التي دفعت قيمته 1466 حالة عام 2023 مقابل 1684 حالة عام2022 بانخفاض قدره 218 حالة بنسبه 13٪.

بلغت قيمة الدين لحالات البروتستو التي دفعت قيمته 22 مليون جنيه عام 2023 مقابل 21.6 مليون جنيه عـام 2022 بنسبه زيادة قدرها 0.13٪.

وبلغ عدد حالات بروتستو عدم الدفع 15527 حالة عام 2023 مقابل 8772 حالة عام 2022 بزيادة قـدرهــا 6755 حالـة بنسبة 77٪، وبلغت قيمه الدين لحــالات بروتستو عدم الدفع 1.471 مليار جنيه عـام 2023 مقابل 4.586 مليار جنيه عام 2022 بانخفاض قدره 3.115 مليار جنيه بنسبه 68٪.

وجاءت محـافظة المنوفيه فـى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستـو دفعت قيمتـه حيث بلغ عددها 232حالة بنسبه 16٪، تليها محافـظة الغربية حيث بلغ عددها 227 حالة بنسبه 15٪ ثم محافظة البحيرة حيث بلغ عددها 226 حالة بنسبه 15٪ من اجمالى عدد الحالات.

وجاءت محافظـة البـيرة فى المركـز الأول من حيث قيمة الــدين لبروتستو دفعـت قيـمتـه حيث بلغـــت قيمتـها 4.1 مليون جنيه بنسبه19.2٪، تليها محافظـة الغربية حيث بلغت قيمتها 3.9 مليون جنيه بنسبة 18٪، ثم محافظة الدقهلية حيث بلغت قيمتها 2.8 مليون جنيه بنسبه 13٪ من إجمالى قيمـة الدين.

وجاءت محافظة الغربية فى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو عدم الدفع حيث بلغ عددها 934حالة بنسبه15٪، تليها محافــــظة البحيرة 820 حالة بنسبه 13٪ ثم محافظة الجيزة حيث بلغ عددها 738حالة بنسبه 12٪ من اجمالى عدد الحالات.

وجاءت محافظـة الشرقية فى المركز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو عـدم الدفع حيث بلغت قيمتـها 320 مليون جنيه بنسبه 22٪، تليها محافظـة القليوبية حيث بلغت قيمتها 269 مليون جنيه بنسبه 18.3٪، ثم محافظة المنوفية حيث بلغت قيمتـــها 250 مليون جنيه بنسبه 17 ٪ من إجمالى قيمـة الـدين.

وبلغ عدد حالات أحكام إشهار الإفلاس 1حالة عـام 2023 مقابـل 3حالة عام 2022 بإنخفاض قدره 2 حالة، وبلغـت قيمه الدين لأحكام إشهار الافلاس 189.9 مليـون جنيـه عـام 2023 مقابل 2.335 مليار جنيه عـام 2022 بانخفاض قدره 2.145 مليار جنيه .