شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يتراجع.. وعيار 21 يسجل 3450 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم 3450 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في الأسواق، وذلك بانخفاض ملحوظ عند المقارنة بتعاملات أمس، كما تشهد الأوقية العالمية تذبذب مستمر فوق مستوى 2500 دولارًا.

أسعار الذهب في مصر: عيار 24 يسجل 3944 جنيها. عيار 21 يسجل 3450 جنيها. عيار 18 يسجل 2955 جنيها. عيار 14 يسجل 2313 جنيها. الجنيه الذهب 27600 جنيها. الاتجاه الصاعد للذهب

من المتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد لأسعار الذهب، نظرًا لأدائه الإيجابي في دورات تخفيض أسعار الفائدة السابقة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب الطلب المستمر من قبل البنوك المركزية ومكانته كتحوط جيد ضد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.

ومن جهة أخرى تستمر حالة من عدم الاستقرار والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي من شأنه أن يبقي الطلب على الملاذ الآمن متواجد في الأسواق المالية وهو ما يصب في صالح أسعار الذهب.

وبالنسبة لتحركات الذهب هذا الأسبوع فنجد أنه يشهد تذبذب منذ بداية الأسبوع بسبب تعافي مستويات الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته منذ 13 شهر الأمر الذي قلل من فرص ارتفاع أسعار الذهب.

بينما تترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي متعلقة بمعدلات النمو خلال الربع الثاني من العام، بالإضافة إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يصدر نهاية هذا الأسبوع، والذي يعد مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي