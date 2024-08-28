شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب تراجعاً في تداولات اليوم الأربعاء متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي، وسط توقعات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة سبتمبر المقبل.

وسجل الذهب الفوري انخفاضًا بنسبة 0.7%؛ ليصل إلى 2507 دولار للأونصة، في حين هبطت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في ديسمبر القادم بنسبة 0.4 %؛ لتصل إلى 2542 دولار للأونصة، وفق موقع (بيزنس إنسايدر) الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول.

كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3%؛ ما قلل من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأجنبية.

وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى له الأسبوع الماضي عند 2532.05 دولار للأونصة.

وعن المعادن الثمينة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 29.63 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.3% إلى 950.80 دولار، وهبط البلاديوم 0.8% إلى 962.11 دولار.

وفيما يتعلق بالمعادن الصناعية، انتعشت أسعار النحاس قليلاً اليوم.. حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 1.67% إلى 9,326.35 دولار للرطل؛ بفضل توقعات خفض الفائدة التي قد تعزز الطلب العالمي على النحاس.