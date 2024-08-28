شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسواق الآسيوية متأثرة بفرض كندا رسوما على السيارات الكهربائية الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت معظم الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بقرار كندا الانضمام للولايات المتحدة وأوروبا في فرض رسوم استيراد مرتفعة على قطاع السيارات الكهربائية من الصين.

وواصلت الأسهم الصينية تراجعًا عقب قرار كندا بفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية، حيث انخفض مؤشر "شانجهاي شينزين CSI 300" ومؤشر "شانجهاي كومبوزيت" بنسبة 0.7 و0.3% على التوالي؛ وفق ما أورده موقع "إنفستنج" الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول.

وعن هونج كونج، انخفض مؤشر "هانج سينج" بنسبة 0.8% بسبب خسائر أسهم السيارات الكهربائية التي تم تداولها في نطاق منخفض؛ عقب إعلان كندا عن فرض رسوم استيراد بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية، بما في ذلك تلك المستوردة من تسلا.

وفي اليابان، فقد مؤشر "نيكي 225" الياباني حوالي 0.3%؛ حيث شهدت المؤشرات الثقيلة بالتكنولوجيا انخفاضًا في انتظار نتائج تقرير أرباح شركة إنفيديا الأمريكية والذي يُتوقع أن يوضح ما إذا كانت تجارة الذكاء الاصطناعي لا تزال شائعة.

واستمرت المخاوف بشأن الصين في التأثير على المعنويات تجاه أسواق آسيا، بعد أن أعلنت كندا أمس الثلاثاء عن فرض رسوم تجارية مرتفعة على أكبر اقتصاد في المنطقة الآسيوية.

وفي كوريا الجنوبية، انخفضت الأسهم الآسيوية بفعل مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة 0.5% وسط تراجع أسهم صناعة الرقائق التي تنتظر تقرير أرباح شركة إنفيديا الأمريكية والذي يُتوقع أن يوضح ما إذا كانت تجارة الذكاء الاصطناعي لا تزال شائعة.

وتُعتبر نيفيديا من المؤشرات الرائدة في صناعة الذكاء الاصطناعي، وأي معلومات مستفادة من أرباحها، التي ستُعلن في وقت لاحق اليوم الأربعاء، من المرجح أن تؤثر على أسهم التكنولوجيا في آسيا.

وتترقب بورصة مومباي افتتاحًا متبايننًا نسبيًا حيث أشارت العقود الآجلة لمؤشر "نيفتي 50" الهندي إلى افتتاح مستقر اليوم ؛ بسبب مزاعم التواطؤ بين هيئة تنظيم الأوراق المالية الهندية وتكتل مجموعة "أداني" المتعدد الجنسيات والذي يعد أحد أهم الكيانات التجارية في الهند.