شكرا لقرائتكم خبر عن أنوبك وإيبروم توقعان عقد خدمات مراحل الإعداد لتجارب تشغيل مجمع إنتاج السولار بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

وقعت شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) والشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات (إيبروم) إحدى شركات قطاع البترول، عقد خدمات مراحل الإعداد لتجارب تشغيل مجمع إنتاج السولار بأسيوط، ويشمل العقد توفير الموارد البشرية ذات الخبرة لدعم أعمال مراحل انتهاء وتسليم أعمال الإنشاءات والتركيبات والإعداد لمراحل تجارب تشغيل المجمع البترولي الجديد بأسيوط، حيث بلغت نسبة تنفيذ وإنشاء المجمع حوالي 78% وستبدأ أعمال تجارب التشغيل خلال عام 2025، وقد قام بتوقيع العقد المهندس محمد بدر الدين رئيس شركة أنوبك والمهندس حسام أسعد رئيس شركة إيبروم.

يأتي توقيع هذا العقد ضمن نطاق أعمال شركة إيبروم بالمشروع، والتي تشمل المشاركة في تنفيذ برنامج بناء القدرات التشغيلية لحديثي التخرج من أبناء الصعيد، ودعم أعمال مرحلة ما قبل تجارب تشغيل، والمشاركة في تنفيذ أعمال تجارب التشغيل، ثم القيام بأعمال التشغيل والصيانة لمجمع إنتاج السولار بأسيوط عقب بدء التشغيل التجاري.

وصرح المهندس محمد بدر الدين رئيس شركة أنوبك بأن مجمع إنتاج السولار بأسيوط يعتبر واحد من أهم المشروعات الاستراتيجية التي يقوم قطاع البترول بتنفيذها في صعيد مصر، ويؤدي المجمع الجديد إلى زيادة الإنتاج المحلي للمنتجات البترولية عالية الجودة وتوفير احتياجات محافظات الصعيد من السولار، كما يؤدي إلى فتح آفاق جديدة ة من الفرص الاستثمارية والتنموية وتوفير فرص العمل لأبناء الصعيد.



الجدير بالذكر أن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قد قام بزيارة المنطقة الجغرافية البترولية بأسيوط في بداية شهر أغسطس الجاري لتفقد سير العمل والوقوف على تقدم الأعمال في تنفيذ هذا المجمع البترولي العملاق.



