شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إنتاج الكهرباء من محطة رياح بقدرة 500 ميجا وات قبل موعدها بشهرين والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة أوراسكوم كونستراكشون بى أل سي، فى بيان للبورصة المصرية، عن بدء أعمال إنتاج المرحلة الأولى من محطة الرياح الجديدة بقدرة 500 ميجا وات خلال الربع الرابع من عام 2024 سابقة لمخططها الزمنى بشهرين من الموعد المحدد، وذلك بعد تحقيق تقدمًا كبيرًا فى الأعمال الإنشائية للمحطة.

وفى بيان سابق، أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، عن تحألفها مع شركتى ENGIE، وشركة Toyota Tsusho Eurus Energy Holdings، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لإنشاء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 500 ميجأوات فى رأس غارب، وبمجرد تشغيل المشروع بالكامل، سيكون قادرًا على توفير الطاقة لأكثر من 800 ألف منزل، وأيضا سيساعد المشروع فى تسريع انتقال مصر إلى توليد الطاقة المتجددة وسيقلل من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بحوإلى مليون طن سنويًا.

وارتفعت قيمة مشروعات شركة أوراسكوم كونستراكشون بى أل سى تحت التنفيذ لتصل إلى 7.7 مليار دولار، وبعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX ترتفع قيمة المشروعات تحت التنفيذ مبلغ 11.4 مليار دولار.

وتبلغ قيمة العقود الجديدة التى وقعتها أوراسكوم فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 662.3 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024، وتضمنت عقود جديدة لبناء عدد من مشاريع المستودعات الحديثة فى مصر.