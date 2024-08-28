شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط اليوم وسط مخاوف من تراجع محتمل فى الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد هبوط كبير في الجلسة السابقة أوقف سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، إذ تسود حالة من الحيرة بين المستثمرين وسط مخاوف من تراجع محتمل في الإنتاج من ليبيا والشرق الأوسط من ناحية، ومخاوف حيال الطلب العالمي على الوقود من ناحية أخرى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا بما يعادل 31ر0% إلى 80ر79 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 23ر0% إلى 70ر75 دولار للبرميل.

ويأتي ذلك بعد انخفاض بأكثر من 2%يوم أمس الثلاثاء أوقف سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام تجاوز مجموعها 7%، إذ أثرت المخاوف من تراجع أرباح التكرير على توقعات الطلب على الوقود وسط بيانات تشير إلى أن نمو الاستهلاك العالمي دون المتوقع هذا العام.

كما تلقت السوق دعما من بيانات صدرت في وقت متأخر من يوم أمس أظهرت انخفاض مخزونات الخام والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي.

لكن لا تزال من أكبر المخاطر الخسارة المحتملة للإمدادات من ليبيا، إذ قد يتوقف إنتاج نحو 2ر1 مليون برميل يوميا وسط نزاع سياسي وتصاعد حدة حرب الاحتلال الإسرائيلي في غزة.