شكرا لقرائتكم خبر عن حلوان للأسمدة تسند لإنــبي أعمال الاستشارى لمشروع مصنع لإنتاج الميلامين والان مع تفاصيل الخبر

أسندت شركة حلوان للأسمدة إلى شركة إنــبي إحدى شركات قطاع البترول، أعمال الاستشاري الخاص بمشروع إنشاء مصنع لإنتاج الميلامين بطاقة انتاجية 60 ألف طن سنوياً، حيث ستتولى شركة إنــبي مراجعة وتجهيز كراسة الشروط بما فيها مستندات مانح الرخصة، والطرح على المقاولين المتخصصين والإشراف على تنفيذ المشروع بنظام تسليم المفتاح.

وقع الاتفاقية المهندس حسن عبد العليم رئيس شركة حلوان للأسمدة والمهندس وائل لطفي مصطفى رئيس شركة إنــبى وذلك بمقر شركة إنــبي في 27 أغسطس بحضور العديد من قيادات الشركتين.

وأكد المهندس حسن عبد العليم أن مشروع إنتاج مادة الميلامين، هو الأول من نوعه في مصر وإفريقيا والثاني في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن المصنع الجديد يهدف لتغطية احتياجات السوق المحلي من مادة الميلامين وتصدير الباقي لزيادة حجم الصادرات. مؤكدًا أن إقامة مصنع لإنتاج مادة الميلامين سيشجع إقامة صناعات أخرى مكملة له مما سيدعم بقوة الاقتصاد الوطني المصري.

ومن جانبه أعرب المهندس وائل لطفي عن سعادته بالتعاون المشترك بين الجانبين وحرص شركة إنــبى على تدعيم وزيادة أواصر هذا التعاون وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتميزة التى تمتلكها الشركتين فى صناعة البتروكيماويات.

الجدير بالذكر أن منتج الميلامين يمثل نواة لصناعة الغراء والمواد اللاصقة ورقائق تغليف الأخشاب المصنعة وغيرها.