شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 30638 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 37349 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 13283 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 7087 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 10144 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 2912 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 7383 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: أسمنت سيناء، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

كما أعلنت البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 15 ألف وثيقة، أمس الثلاثاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.21 مليون وثيقة بدلًا من 3.195 مليون وثيقة.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وابن سينا فارما، وبالم هيلز للتعمير عدد 1.5 مليون سهم، 100 ألف سهم، 250 ألف سهم، 1.25 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير عدد 11 ألف سهم، 212.5 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 6500 سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركتا الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وبالم هيلز للتعمير عدد 2.43 مليون سهم، 250 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) عدد 377 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والبنك المصري الخليكي عدد 28 ألف سهم، 22.9 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة المالية والصناعية المصرية، مبيعات بلغت 3.986 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 788.9 مليون جنيه مقارنة بأرباح بقيمة 360.4 مليون جنيه.

وحققت الشركة العامة للصوامع والتخزين، صافي ربح بعد الضريبة بلغ 15.4 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2023 إلى يونيو عام 2024 مقابل 10.32 مليون جنيه العام السابق.

في سياق متصل أعلنت شركة المشروعات الصناعية والهندسية، عن توقيع ملحق عقد مقاولة مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بزيادة أمر الاسناد لتنفيذ مشروع (شبكات الانحدار ومحطات الرفع وخطوط الطرد ومحطات التنقية) الصرف الصحي لمدينة منفلوط والعتانة و4 قرى محرومة بمركز منفلوط من 337.6 مليون جنيه إلى 1.139 مليار جنيه.