شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة يشارك بحفل شركة "انطلاق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك حسام هيبة، رئيس الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في حفل شركة انطلاق، بمناسبة إصدار التقرير نصف السنوى لقطاع ريادة الأعمال في مصر، في نسخته الثانية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، ومحمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة انطلاق.

وقال حسام هيبة إن الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة تسعى إلى تعزيز التعاون بين كل الجهات المعنية بأنشطة ريادة الأعمال من القطاعين الحكومي والخاص، ما يخلق بيئة جاذبة للشركات الناشئة القادرة على قيادة نمو الاقتصاد المصري.

وعن أخر جهود تحسين بيئة ريادة الأعمال أعلن حسام هيبة أن الوحدة تعمل على إطلاق عدة مبادرات لتوفير التمويل اللازم لتنمية ودعم قطاع الشركات الناشئة، بالإضافة إلى تصميم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل رواد الأعمال الشباب ومساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية على أرض الوقع، كما أشار إلى أن الوحدة تعد حالياً مقترح بإقرار حزمة من الحوافز لدعم الشركات الناشئة في كل القطاعات، كما تهدف الوحدة إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي لدعم بيئة ريادة الأعمال بغرض تحقيق أهداف الحكومة المصرية المتمثلة في تمكين الشباب وتوفير فرص العمل وضمان توافر السلع والخدمات في السوق المصرية.