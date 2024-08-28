ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور بنسبة 9.9% خلال النصف الأول لعام 2024م بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 751 مليون ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي 2024م، لتصل إلى أكثر من 751 مليون ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 9.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2023م التي بلغت قيمة صادراتها أكثر من 683 مليون ريال.

وفي هذا الإطار تضمنت صادرات المملكة من التمور عددًا من الدول التي شهدت ارتفاعًا ونموًا ملحوظًا في قيمة الصادرات خلال النصف الأول من العام 2024، إذ تجاوزت نسبة الزيادة في بعض الدول 100%، ومن هذه الدول: (جمهورية البرازيل، ومملكة النرويج، وإيطاليا، وكندا)، كما سجلت جمهورية ألمانيا الاتحادية ارتفاعًا في قيمة صادرات التمور بنسبة 91.5%، تلتها جمهورية كوريا الجنوبية بنسبة 72%، وجمهورية إندونيسيا بنسبة 50.1 % بالإضافة إلى ذلك، شهدت مملكة السويد ارتفاعًا بنسبة 43.7%، في حين بلغت نسبة الزيادة في قيمة صادرات التمور إلى مملكة ماليزيا 32.6%، والمملكة المتحدة 29.7%، بينما ارتفعت قيمة الصادرات إلى مملكة المغرب بنسبة 25.3%، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 21.1%.

ويأتي ارتفاع صادرات المملكة من التمور نتيجة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله – لقطاع النخيل والتمور، بالإضافة إلى الدور الفعّال للمركز الوطني للنخيل والتمور وسعيه إلى زيادة تنافسية التمور السعودية على الصعيد العالمي.

صادرات المملكة من التمور

ويعكس هذا الإنجاز التزام مُصدري التمور بتقديم منتجات عالية الجودة، مما يعزز من وجود التمور السعودية عالميًا، ويضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في تصدير التمور.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط