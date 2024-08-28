شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة القاهرة: معرض "أهلا مدارس" داعم للمواطنين مجتمعيا واقتصاديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية الشعب المصري رئيسًا وشعبًا وحكومة بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد متمنيًا من الله عز وجل أن يكون عامًا سعيدًا علي جميع الأبناء المصريين في مراحل التعليم المختلفة موجهًا الشكر للقيادة السياسية علي الدعم الكبير لمعرض أهلًا مدارس.

وأكد "العشري"، إن معرض اهلا مدارس حدث مهم ومقرر افتتاحه بداية سبتمبر القادم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية توفير سلع بأسعار مخفضة لأهالينا مع بداية العام الدراسي الجديد، ويقام المعرض الرئيسي بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ويشارك في تنظيمه الوزارات والجهات المعنية والغرفة التجارية للقاهرة، وقوة معرض أهلًا مدارس تأتي من التفاف الدولة حوله بكافة مؤسساتها العامة والخاصة.

وقال "العشري" إن الترتيبات لإقامة معرض أهلًا مدارس علي قدم وساق بغرفة القاهرة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وهناك اجتماعات مكثفة مع منتسبي الغرفة من الشُعب التجارية المختلفة خاصة التي تتعلق بالعام الدراسي مثل الأدوات الكتابية والملابس الجاهزة والأحذية والمنتجات الجلدية والحاسب الآلي والمواد الغذائية وبعض القطاعات الأخري.

وأشار "العشري" إلي أن الغرفة تتحمل كافة تكاليف التجهيزات للمعرض والعارض ليس له علاقة بها ولا يتحمل أي تكلفة بحيث يتم التركيز علي أن العارض يقدم سلعة ذات جودة عالية وبأقل سعر، وقد تصل بعض السلع لتباع بسعر التكلفة بالمعرض حيث أننا نركز علي أهمية الدور المجتمعي للتجار تجاه أهالينا لتخفيف العبء عنهم في ظل دخول العام الدراسي الجديد، قائلا "هذا لا يعني أن التاجر لن يكسب لا بالعكس سيحقق مكسب ولكن بسيط وسيستفيد من تواجده في المعرض الذي يعتبر ترويج مهم لسلعته" بجانب أن معرض أهلًا مدارس داعم للتجارة الداخلية فضلا عن هدفه الأساسي وهو تقديم خدمة مجتمعية متميزة لأهالينا.

وشدد رئيس غرفة القاهرة علي أهمية أن يحقق المعرض هدفه الأساسي وهو الخدمة المجتمعية ولذلك نركز في قبول العارضين علي تقديم سلع ذات جودة عالية وسعر منخفض وهناك متابعة لحظية لتفاصيل المعرض من اللجنة المُشكلة بالغرفة منذ بداية الترتيبات للتنظيم حتي الانتهاء من فترة إقامة المعرض.