شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب العالمى خلال تداولات اليوم الأربعاء يتراجع 0.7% والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد 3 جلسات متتالية من الصعود، حيث تعافى الدولار الأمريكي بعض الشيء خلال جلسة اليوم ليزيد من الضغط السلبي على سعر الذهب، بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية التي تصدر نهاية هذا الأسبوع.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض بنسبة 0.7% ليسجل أدنى مستوى عند 2503 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2525 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2507 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجلود بيليون.

الفترة الحالية تشهد تذبذب في أسعار الذهب العالمي فوق المستوى 2500 دولار للأونصة، وهو ما يدل على عدم وجود الزخم الكافي للاستمرار في الصعود واختراق القمة السعرية الأخيرة عند 2531 دولار للأونصة، حيث يظل الذهب في حاجة إلى حافز خارجي للاستمرار في الصعود، وقد يجد هذا الحافز خلال تداولات هذا الأسبوع.

من جهة أخرى ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% خلال تداولات اليوم في محاولة للابتعاد عن أدنى مستوى منذ 13 شهر الذي سجله خلال جلسة الأمس، ليعمل هذا على زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب اليوم في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.

تغيب البيانات الاقتصادية الهامة عن الاقتصاد العالمي اليوم وذلك بعد أن شهد مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تسجيل أعلى مستوى منذ ستة أشهر في أغسطس لكن الأميركيين أصبحوا أكثر قلقا بشأن سوق العمل.