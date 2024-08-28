شكرا لقرائتكم خبر عن 79.67 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأربعاء الموافق 28-8-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الأربعاء، استقرت بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة أنهى سلسلة مكاسب دامت ثلاثة أيام، هذا الاستقرار يأتي وسط مخاوف مستمرة من احتمالات خسائر في الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب القلق المتزايد بشأن الطلب العالمي على الوقود.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 79.67 دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي75.62دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 79.43دولار للبرميل.



