شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": دورة تدريبية للتعلم التفاعلى عبر منصة مهارة تك والان مع تفاصيل الخبر

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فتح باب التسجيل في الدورة التدريبية المجانية "تصميم أنشطة تعلم إلكتروني مشوّقة: أحد استراتيجيات التعلم الفعّال" على منصة مهارة-تك، وتهدف الدورة إلى تقديم نصائح عملية وإرشادات من الخبراء حول التعمق في عالم التعلم التفاعلي، واكتشاف قوة الأنشطة المُصممة بعناية لإشراك الطلاب وإلهامهم.



وتتناول الدورة أهمية تصميم أنشطة التعلم الجذابة لتعزيز نتائج تعلم الطلاب، وخلق تجارب تعليمية مؤثرة، واتقان فن اختيار الأنشطة المثالية التي تناسب متعلمين المتنوعين، كما يتم استكشاف العلاقة بين أنشطة التعلم وتصنيف بلوم، واكتساب رؤى حول كيفية مواءمة الأنشطة مع المستويات المعرفية المختلفة لتحقيق أفضل النتائج، كما يجب على المتقدم إتمام دورتي أساسيات التعلم الإلكتروني والتصميم التعليمي.



تعد منصة مهارة تك تعليمية مقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات تقدم دورات تدريبية عالية الجودة، المحتوى المقدم من خلال المنصة تم إنتاجه داخل استوديو مركز التعلم الإلكتروني بمعهد تكنولوجيا المعلومات والمجهز لإنتاج محتوى إلكتروني عالي الجودة من شأنه خدمة الشباب العربي في مسارات تكنولوجيا المعلومات وإثراء المحتوى العربي وإتاحته لمجموعة واسعة من المتعلمين لإمدادهم بالجديد من التقنيات الحديثة والتطورات في مسار تكنولوجيا المعلومات.