شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء على انخفاض بنسبة 0.5%، عند 12117 نقطة، وبتداولات بلغت 6.850 مليار ريال.وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 248.078 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.220 تريليون ريال.انخفاض أسهم 131 شركةانخفضت أسهم 131 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 90، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، البحر الأحمر، وأميانتيت، والعقارية، واليمامة للحديد، والخليج للتدريب، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، جبل عمر، والأهلي، ومجموعة تداول، وأليانز إس إف، وتكافل الراجحي، الأكثر انخفاضا.السوق الموازيةأغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.6%، عند 26221 نقطة، وبتداولات بلغت 65.502 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.560 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 56.519 مليار ريال.وارتفعت أسهم 26 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 39، من بين 96 شركة مدرجة في السوق الموازية.