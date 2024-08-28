شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل فى مبادرة شباب مصر الرقمية لتزويد المتدربين بمهارات العمل الحر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن فتح باب التسجيل في "مبادرة شباب مصر الرقمية بمراكز إبداع مصر الرقمية" في برنامج i-Lance.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المتدربين بمهارات العمل الحُر في عدة مسارات، منها إنتاج مقاطع الفيديو وتحريرها، وتصميم مواقع الويب، والتصميم الجرافيكي، والرسوم المتحركة الثنائية الأبعاد، وتطوير تطبيقات الويب باستخدام إطار MEAN Stack، وتحليل البيانات: المهارات اللازمة للمهنيين المستقلين.

ويشمل البرنامج التدريبي 90 ساعة للتدريب التقني، بالإضافة إلى 30 ساعة لتطوير مهارات العمل الحُر، ويتضمن فترة إرشاد يقدمها مرشد تقني ومدرب مهني لدعم المتدربين في الوصول إلى أول عميل عبر منصات العمل الحُر من خلال المتابعة اليومية والرد على الاستفسارات، وجلسات إرشادية أسبوعية عبر الإنترنت مع متخصص في نفس المجال، ولقاءات شهرية عبر الإنترنت مع خبراء.

وتعد مبادرة "شباب مصر الرقمية" برنامجًا تدريبيًا متخصصًا ينظمه المعهد القومي للاتصالات، بهدف بناء قدرات الشباب وتدريبهم في المجالات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي يُسهم في خلق مزيد من فرص العمل وتوفير الكفاءات المدربة لسوق العمل.



