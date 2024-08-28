شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: فتح باب التسجيل فى مبادرة شباب مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الخميس 28-8-2024 عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية الهامة منها، فتح باب التسجيل فى مبادرة شباب مصر الرقمية لتذويد المتدربين بمهارات العمل الحر، وأسعار الذهب العالمى خلال تداولات اليوم الأربعاء يتراجع 0.7%

فتح باب التسجيل فى مبادرة شباب مصر الرقمية لتذويد المتدربين بمهارات العمل الحر

أعلن المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن فتح باب التسجيل في "مبادرة شباب مصر الرقمية بمراكز إبداع مصر الرقمية" في برنامج i-Lance.

أسعار الذهب العالمى خلال تداولات اليوم الأربعاء يتراجع 0.7%

تراجعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد 3 جلسات متتالية من الصعود، حيث تعافى الدولار الأمريكي بعض الشيء خلال جلسة اليوم ليزيد من الضغط السلبي على سعر الذهب، بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية التي تصدر نهاية هذا الأسبوع.

جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع مكتبة الإسكندرية لتأهيل الشباب

وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتور أحمد عبد الله أبو زيد مدير مكتبة الإسكندرية مذكرة تفاهم بين الجهاز والمكتبة وذلك للعمل على نشر ثقافة العمل الحر بين المواطنين وخاصة الشباب وتشجيع الشباب على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات قائمة لديها فرص للنمو والنجاح وخلق المزيد من فرص العمل.

البورصة تختتم تعاملات الأربعاء بارتفاع جماعى للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه عند مستوى 2.075 تريليون جنيه.

79.67 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأربعاء الموافق 28-8-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الأربعاء، استقرت بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة أنهى سلسلة مكاسب دامت ثلاثة أيام، هذا الاستقرار يأتي وسط مخاوف مستمرة من احتمالات خسائر في الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب القلق المتزايد بشأن الطلب العالمي على الوقود.

وزير الكهرباء يجتمع برئيس شركة "روسآتًوم" الروسية للتعرف على مستجدات المحطة النووية

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أليكسي ليخاتشوف المدير العام لشركة روسآتوم الروسية، والدكتور أندريه بيتروف رئيس شركة أتوم ستروي اكسبورت، بموقع المحطة النووية بالضبعة، وعقد الجانبان المصري والروسي اجتماعا لبحث آخر التطورات المتعلقة بمشروع محطة الضبعة النووية، وتم التأكيد على الالتزام المشترك بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

رئيس غرفة القاهرة: معرض "أهلا مدارس" داعم للمواطنين مجتمعيا واقتصاديا

هنأ أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية الشعب المصري رئيسًا وشعبًا وحكومة بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد متمنيًا من الله عز وجل أن يكون عامًا سعيدًا علي جميع الأبناء المصريين في مراحل التعليم المختلفة موجهًا الشكر للقيادة السياسية علي الدعم الكبير لمعرض أهلًا مدارس.

نائب وزير الإسكان يبحث فرص التعاون مع شركة هولندية لتنفيذ محطات المياه

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمسئول إحدى الشركات الهولندية المتخصصة في تصميم وإنشاء محطات مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي ذات الطاقات الصغرى، لبحث فرص التعاون بين الوزارة والشركة في استخدام التكنولوجيات الحديثة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي مقدمتها مناطق المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).