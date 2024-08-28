شكرا لقرائتكم خبر عن شنايدر إلكتريك تحتفل بمرور 100 عام من التأثير الإيجابى من خلال منتجها "الكونتاكتور" وتستعرض دوره في تعزيز الاستدامة والابتكار بقطاع الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، بمرور 100 عام على إنتاجها لأول كونتاكتورمن طرازTeSys في حفل خاص شارك فيه حشدٌ من العملاء والشركاء وممثلي وسائل الإعلام. فعلى مدار قرن من الزمان، تميز كونتاكتور TeSys من شنايدر إلكتريك بأعلى مستويات الاعتمادية، فضلًا عن عمرها الميكانيكي والكهربائي الطويل.

قدمت شنايدر إلكتريك كونتاكتور TeSys لأول مرة عام 1924، وكان يمثل وقتها نقلة نوعية في قطاع الطاقة، حيث مثل أداة لا غنى عنها للتحكم وتنظيم التيار الكهربي لمجموعة متنوعة من التطبيقات أهمها المحركات، وأنظمة الإضاءة ، وأنظمة تكييف الهواء والتهوية والتدفئة (HVAC)، كما يعد الكونتاكتور مكون اساسي في قطاعات استراتيجية مثل النقل، ونظم المياه والصرف الصحي، والتعدين، وصناعة المعادن، والبنية التحتية وغيرها من الأحمال الكهربائية في بيئات صناعية وتجارية متنوعة. وعلى مر السنين، أدخلت شنايدر إلكتريك تعديلات وتطورات تكنولوجية كبيرة على كونتاكتور TeSys، مما ساهم في إضافة خصائص جديدة له، ورفع كفاءته التشغيلية وتعزيز قدرته على تقليل الانبعاثات الكربونية. وتميزت مسيرة كونتاكتور TeSys بالابتكار والتطور المستمر على مدار 100 عام، بداية من Bar Contactor، أول كونتاكتور من نوعه في العالم، وصولًا إلى TeSys Island، وهو كونتاكتور متطور ومتصل بمنصات إنترنت الأشياء(IoT) . كما أعلنت شنايدر إلكتريك عن إطلاق النسخة الجديدة والمطورة من كونتاكتور EasyTeSys في مصر، والذي كان بعرف بإسم TVS، حيث تم تطوير المنتج ليناسب التطبيقات المختلفة في السوق المصري.

تشير التقارير أن الكهرباء تشكل أكثر من 90% من التكلفة الإجمالية لتملك المحرك الصناعي النموذجي على مدار عمره التشغيلي. ومن خلال إدارة الكفاءة التشغيلية للمحرك الكهربائي بصورة فعالة ومستدامة، خاصة مع ارتفاع فواتير استهلاك الطاقة ووجود الانبعاثات الكربونية، يتيح كونتاكتورTeSys لمختلف المرافق حول العالم تحقيق وفورات كبيرة في تكاليف التشغيل مع تقليل البصمة الكربونية. وعلى مدار 100 عام، لعب كونتاكتورTeSys دورًا رائدًا في تحقيق هذه الأهداف، من خلال الابتكارات التكنولوجية المستمرة لحماية المحركات وتنظيم عملها ومراقبتها والتحكم فيها. وبفضل التكنولوجيا المتطورة، تم تصميم كونتاكتور TeSys لتحسين أداء النظم الكهربائية والوصول لأقصى معدلات كفاءة الطاقة وتقليل استهلاكها بنسبة تصل إلى 30%، بالإضافة لتوفير أعلى معايير الأمان وزيادة مستوى الاعتمادية وتقليل أوقات التوقف عن العمل غير المخطط لها، وتحقيق وفورات تشغيلية تصل إلى 30%، إلى جانب زيادة معدلات التخلص من الانبعاثات الكربونية، ومراقبة البيانات وإدارة الطاقة بصورة لحظية، وزيادة المرونة التشغيلية نتيجة الصيانة التنبؤية، وتقليل تكاليف الإصلاح، وزيادة القدرة على استيعاب إمكانات التوسع المستقبلية.

وبهذه المناسبة، قال سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي: "نحتفل اليوم بمرور 100 عام على إطلاق كونتاكتور TeSys من شنايدر إلكتريك، أول كونتاكتور في العالم والذي شكل علامة فارقة في مجال إدارة الطاقة. ويسعدنا أن نبدأ قرنًا جديدًا من الابتكار والريادة الصناعية لكونتاكتور TeSys، في إطار مهمتنا والتزامنا بمواصلة خلق تأثير إيجابي على الكوكب والقطاع الصناعي. إنّ استراتيجية شنايدر إلكتريك التي تركز على تعزيز التحول الرقمي وزيادة كفاءة الطاقة وتقليل البصمة الكربونية، تمثل الحافز الرئيسي للتطورات المستمرة التي نقوم بإدخالها على كافة خدماتنا ومنتجاتنا، بم فيها كونتاكتور TeSys ليواكب أحدث الاتجاهات الصناعية، وتلبية احتياجات عملائنا بشكل فعال ومستدام”، وأضاف رييز " يستفيد بالفعل أكثر من 100 مشروع استراتيجي في مصر من كونتاكتور TeSys المتطور."

من جانبه، أوضح رامي مصطفى، نائب الرئيس لقطاع المباني والتوزيع بشركة شنايدر إلكتريك شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، قائلا: "لقد شهد كونتاكتور TeSys تطورًا كبيرًا على مدار المائة عام الماضية ليقود عملية التحول من النماذج الكهروميكانيكية إلى النماذج الإلكترونية المتصلة بإنترنت الأشياء IoT، وتحديد معايير الصناعة بهدف تحقيق أعلى معدلات الأمان والمراقبة والتحكم. وعلى مدار السنوات، تمكننا من تنمية حجم شبكة شركائنا الذي كان لهم دورًا كبيرًا في نجاحنا والحفاظ على المكانة الريادية للشركة في مجال الكونتاكتور على مدار 37 عامًا منذ إطلاق عملياتنا في السوق المصري، وهو ما يؤكد على التزام شنايدر إلكتريك بتعزيز الشراكات المحلية كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الاستدامة ودعم التحول الرقمي في مختلف المجالات."

تجدر الإشارة أن كونتاكتور TeSys من شنايدر إلكتريك يُعتمد عليها في أكثر من 100 مشروع استراتيجي في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك المرحلة الأولى من مشروع رقمنة مراكز التحكم الآلي التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، ومشروع المونوريل، وخطوط المترو، ومحطة الدلتا الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومحطة رياح جبل الزيت، وأنفاق الإسماعيلية وبورسعيد، ومحطة بنبان للطاقة الشمسية، وأبراج العلمين، ومحطات تحلية المياه في الجلالة والعلمين الجديدة، وغيرها.

وقامت شنايدر إلكتريك بإطلاق كونتاكتور TeSys Island، والتي تمثل أحدث جيل من الكونتاكتور التي تم تصميمها لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في أداء وكفاءة إدارة المحركات، انطلاقًا من التزام الشركة بتعزيز جهود التحول الرقمي والتخلص من الانبعاثات الكربونية من أجل مستقبل أفضل.



