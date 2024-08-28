شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات السلع الغذائية تتجاوز 2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

حققت الصادرات المصرية من السلع الغذائية ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجارى وحتى شهر مايو الماضى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ورصدت بيانات الجهاز، وصول إجمالي الصادرات إلى نحو ملياري و123 مليون دولار خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفاعا من مليار و866 مليون دولار في الفترة المناظرة لها من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 256 مليون و722 ألف دولار.

وتشير البيانات إلى أن عصير البرتقال المجمد كان على قائمة أهم الصادرات المصرية من السلع الغذائية خلال الفترة المذكورة، حيث سجل نحو 57 مليون و328 ألف دولار خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 20 مليون و128 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 37 مليون 200 ألف دولار، يليها صادرات الزيتون بدون نوى وبلغت قيمتها 45 مليون و579 ألف دولار خلال الـ5 أشهر الأولى من العام، مقابل 25 مليون و957 ألف دولار.

وارتفعت الصادرات المصرية إلى أكبر 5 أسواق تجارية لتسجل 6 مليارات و246 مليون دولار في الفترة من شهر يناير وحتى مايو الماضي، بينما كانت 6 مليارات و60 مليون دولار، في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 186 مليونا و160 ألف دولار، وتصدرت دولة الإمارات العربية قائمة أكبر 5 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضي، حيث بلغت قيمة صادرات مصر إليها نحو مليار و170 مليون دولار، مقابل 600 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 570 مليونا و781 ألف دولار.