شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 28-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 28-8-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه عند مستوى 2.075 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: أسمنت سيناء، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وحديد عز.

البورصة تربح 24 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه عند مستوى 2.075 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 125.2 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.83% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.72%، والعرب على 5.45%، واستحوذت المؤسسات على 23.45% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.54%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 232.7 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 88 مليون جنيه، 14.4 مليون جنيه، 54.6 مليون جنيه، 82.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 30709 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 37452 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 13314 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 7072 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 10135 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2912 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 7323 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1765 نقطة.

وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 53 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وابن سينا فارما، وبالم هيلز للتعمير عدد 1.5 مليون سهم، 100 ألف سهم، 250 ألف سهم، 1.25 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير عدد 11 ألف سهم، 212.5 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 6500 سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركتا الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وبالم هيلز للتعمير عدد 2.43 مليون سهم، 250 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) عدد 377 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والبنك المصري الخليكي عدد 28 ألف سهم، 22.9 ألف سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة المالية والصناعية المصرية، مبيعات بلغت 3.986 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 788.9 مليون جنيه مقارنة بأرباح بقيمة 360.4 مليون جنيه.

وحققت الشركة العامة للصوامع والتخزين، صافي ربح بعد الضريبة بلغ 15.4 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2023 إلى يونيو عام 2024 مقابل 10.32 مليون جنيه العام السابق.

المشروعات الصناعية

أعلنت شركة المشروعات الصناعية والهندسية، عن توقيع ملحق عقد مقاولة مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بزيادة أمر الاسناد لتنفيذ مشروع (شبكات الانحدار ومحطات الرفع وخطوط الطرد ومحطات التنقية) الصرف الصحي لمدينة منفلوط والعتانة و4 قرى محرومة بمركز منفلوط من 337.6 مليون جنيه إلى 1.139 مليار جنيه.