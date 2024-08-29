مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12117 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الأسهم السعودية

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 65.05 نقطة ليقفل عند مستوى 12117.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 248 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 131 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات البحر الأحمر، وأميانتيت، والعقارية، واليمامة للحديد، والخليج للتدريب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات جبل عمر، والأهلي، ومجموعة تداول، وأليانز إس إف، وتكافل الراجحي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و 3.54% .

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وشمس، وشركة الاتصالات السعودية، والأهلي، والباحة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، والراجحي، والأهلي، والأول هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 169.70 نقطة ليقفل عند مستوى 26221.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 65 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم.

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