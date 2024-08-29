شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن فى مصر اليوم الخميس 29 أغسطس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

استقرت بورصة الدواجن في مصر اليوم الخميس 29 أغسطس 2024 لتواصل الثبات منذ بداية الأسبوع ليبلغ سعر الفراخ البيضاء مستويات 65 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين 75 إلى 85 جنيها للكيلو تقريباً

وسجل سعر البيض في الأسواق استقراراً عند 160 جنيهاً للبيض الأبيض و162 جنيها للبيض البلدى و161 للبيض الأحمر، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار.

أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة شهدت تغيرات كبيرة و اتجه السعر للصعود إلي مستوى 75 جنيها للكيلو قبل أن ينخفض إلي 65 جنيها ويستقر عند هذا المستوى حتى تعاملات اليوم.

يشار إلى أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ في حجم الطلب منذ بداية شهر أغسطس الجاري مع توافر كميات ضخمة بالأسواق.