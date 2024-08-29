شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لـ«صافولا» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة صافولا (صافولا) بدء فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن تاريخ بداية فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة اليوم الموافق 2024-08-29.
وأضافت أن تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية الخميس المقبل، الموافق 2024-09-05.
وأفادت بأن تاريخ نهاية فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة يوم الثلاثاء الموافق 2024-09-10.
وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 25/8/2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن تاريخ بداية فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة اليوم الموافق 2024-08-29.
وأضافت أن تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية الخميس المقبل، الموافق 2024-09-05.
وأفادت بأن تاريخ نهاية فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة يوم الثلاثاء الموافق 2024-09-10.
وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 25/8/2024م.