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توزيع أرباح على مساهمي «الخدمات الأرضية» عن النصف الأول من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «الخدمات الأرضية» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة للخدمات الأرضية، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 188 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 188 مليون سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع ريال واحد، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية سيكون 1446-03-09 الموافق 2024-09-12، بينما سيكون تاريخ التوزيع 1446-03-27 الموافق 2024-09-30.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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