شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «الخدمات الأرضية» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 188 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 188 مليون سهم.

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع ريال واحد، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وأفادت بأن تاريخ الأحقية سيكون 1446-03-09 الموافق 2024-09-12، بينما سيكون تاريخ التوزيع 1446-03-27 الموافق 2024-09-30. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 188 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 188 مليون سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع ريال واحد، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.وأفادت بأن تاريخ الأحقية سيكون 1446-03-09 الموافق 2024-09-12، بينما سيكون تاريخ التوزيع 1446-03-27 الموافق 2024-09-30.