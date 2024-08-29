شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «الخدمات الأرضية» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 188 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 188 مليون سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع ريال واحد، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية سيكون 1446-03-09 الموافق 2024-09-12، بينما سيكون تاريخ التوزيع 1446-03-27 الموافق 2024-09-30.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 188 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 188 مليون سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع ريال واحد، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية سيكون 1446-03-09 الموافق 2024-09-12، بينما سيكون تاريخ التوزيع 1446-03-27 الموافق 2024-09-30.