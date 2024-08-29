شكرا لقرائتكم خبر عن «عطاء» توقع مذكرة تفاهم مع «المستقبل الرقمي» لبيع فرعي شركة تابعة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن مدة المذكرة 60 يوما، فيما سيحدد الأثر لاحقا. الدمام - شريف احمد - تلقت شركة عطاء التعليمية عرضاً من شركة المستقبل الرقمي للاتصالات وتقنية المعلومات لشراء مبدعون التنمية للتأهيل ومعاهد أكاديمية الفيصل العالمية (فرعي شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب المملوكة لشركة عطاء التعليمية بنسبة 100%).وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية إن المجلس وافق على العرض تماشيا مع إستراتيجية الشركة في تركيز نشاطها على قطاع التعليم الأهلي والعالمي.وأضافت أن مدة المذكرة 60 يوما، فيما سيحدد الأثر لاحقا.