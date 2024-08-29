شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«رسن» تحصل على عدم ممانعة لبيع منتج تأميني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة رسن لتقنية المعلومات حصول شركتها التابعة "شركة تأميني لوساطة التأمين الإلكتروني" بتاريخ 19 أغسطس 2024م على موافقة "هيئة التأمين" لبيع منتج التأمين الشامل للمركبات المؤجرة بالتمويل للأفراد.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ذلك سيسهم في تعامل شركة "تأميني" بشكل مباشر مع شركات التمويل المستفيدة من الخدمة من خلال منصاتها.
وعلى ضوء ذلك، أتمت الشركة جميع الاجراءات لنقل الخدمات ذات العلاقة المقدمة عن طريق شركات الوساطة التأمينية المتعاقد معها، لتقديمها عن طريق منصة "تأميني" لعملائها بشكل مباشر .
وسيسهم ذلك في رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة شريحة العملاء الراغبين في الحصول على الخدمة بالإضافة إلى تقديم خدمات إضافية للعملاء الحاليين، على أن يبدأ العمل بذلك من اليوم.
ومن المتوقع أن يكون لهذا التغيير أثر إيجابي على نتائج الشركة المالية لعام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ذلك سيسهم في تعامل شركة "تأميني" بشكل مباشر مع شركات التمويل المستفيدة من الخدمة من خلال منصاتها.
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وسيسهم ذلك في رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة شريحة العملاء الراغبين في الحصول على الخدمة بالإضافة إلى تقديم خدمات إضافية للعملاء الحاليين، على أن يبدأ العمل بذلك من اليوم.
ومن المتوقع أن يكون لهذا التغيير أثر إيجابي على نتائج الشركة المالية لعام 2024م.