شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الاقتصاد الرقمى تعقد منتدى Tech Invest فى نسخته الخامسة 10سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

تعقد الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا (DETGD) التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، منتدى تك إنفست" في نسخته الخامسة يوم 10 سبتمبر 2024، تحت رعاية وحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يعد المنتدى أحد أكبر التجمعات التكنولوجية في مصر، ويعقد بدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".

يهدف المنتدى إلى توفير منصة للقاء جميع أطراف صناعة التكنولوجيا في الدولة، بما في ذلك كبار رجال الأعمال في مجال التكنولوجيا، الجهات الحكومية المعنية، والشركات الناشئة التي تمتلك أفكاراً جديدة ذات قيمة مضافة. كما يوفر المنتدى فرصة للجمهور للاطلاع على أحدث المستجدات في مجال التكنولوجيا.



وفي تعليقه على هذا الحدث، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: "يمثل منتدى Tech Invest منصة هامة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، أصبح من الضروري تبني حلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتعزز من قدرة الشركات الناشئة على النمو والتنافس على المستويين المحلي والدولي."

وأضاف: "إن الاتحاد العام للغرف التجارية يحرص على دعم مثل هذه المبادرات التي تساهم في تحفيز بيئة الأعمال، وتقديم الفرص اللازمة للشركات والمشاريع الناشئة للوصول إلى أسواق جديدة وتطوير منتجاتها وخدماتها. نؤمن بأن الاستثمار في التكنولوجيا هو أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعد منتدى Tech Invest فرصة فريدة لتعزيز هذا النوع من الاستثمارات."



وقال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المنتدى خطوة استراتيجية هامة لتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر، حيث يوفر منصة تجمع بين المستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة لبحث سبل التعاون والشراكة، ويهدف إلى تحفيز الابتكار ودعم التحول الرقمي من خلال الاستثمار في الأفكار والمشروعات الواعدة التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام."



وأضاف: " نؤمن بأهمية مثل هذه الفعاليات في بناء جسور التواصل بين أصحاب الأفكار المبتكرة والمستثمرين الباحثين عن فرص جديدة، لاسيما وأن تطوير النظام البيئي للاقتصاد الرقمي هو أحد أولوياتنا، ويأتي منتدى Tech Invest كفرصة لتعزيز هذا النظام ودعمه بما يحتاجه من استثمارات وخبرات تكنولوجية."

تشمل جلسات المنتدى مناقشة موضوعات هامة، أبرزها دور منظمات المجتمع المدني في تشجيع الشركات الناشئة والاستثمار الأجنبي المباشر في مجال تكنولوجيا المعلومات. كما تضم الجلسة الثانية عدداً كبيراً من المتخصصين المحليين والدوليين تحت عنوان "الأمن السيبراني في العصر الرقمي."

تتضمن فعاليات المنتدى أيضاً مجموعة من ورش العمل التخصصية منها: دور منظمات المجتمع المدنى في تشجيع الشركات الناشئة والاستثمار الأجنبي المباشر في مجال تكنولوجيا المعلومات، الأمن السيبراني في العصر الرقمي، الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لنمو الأعمال، بالإضافة إلي إعادة تعريف الذكاء الاصطناعي: مواجهة تحديات عصر الذكاء الاصطناعي، كذلك يبحث المنتدى رؤى حول اتجاهات التكنولوجيا من منظور الاستثمار. وتعقد هذه الجلسات بمشاركة الخبراء المختصين في المجالات السابقة من قيادات المجتمع المعلوماتى.