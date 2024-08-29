شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» و«سوميتومو» تعفيان «بترورابغ» من سداد قرض بمليار دولار والان نبدء بالتفاصيل



وكانت بترو رابغ قد أعلنت على موقع تداول السعودية، إبرام اتفاقية بيع وشراء ملزمة تستحوذ بموجبها أرامكو السعودية على 375,974,998 سهم من شركة سوميتومو في شركة بترورابغ، تمثل حوالي 22.5% من رأس مال شركة بترورابغ.

وبموجب اتفاقيات التعديل وإعادة الصياغة، تنازل المساهمون المؤسسون بشكل نهائي وغير مشروط عن التزام شركة بترورابغ بسداد مبلغ مليار دولار أمريكي (3,750 مليون ريال) من المبلغ الإجمالي لقروض المساهمين المتجددة القائمة (أو 500 مليون دولار (1,875 مليون ريال ) بموجب كل قرض من قروض المساهمين المتجددة)، بالإضافة إلى أي عمولة مستحقة عليها.

وتعتبر هذه الاتفاقيات اتفاقيات مع أطراف ذات علاقة حيث يعتبر المساهمين المؤسسين من المساهمين الكبار في الشركة حيث يملك كل منها نسبة 37.5% من أسهم الشركة.

من المتوقع أن يكون لإلغاء مديونيات بترورابغ بموجب الاتفاقيات أثر إيجابي على الوضع المالي لشركة بترورابغ، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

وتؤكد هذه الاتفاقية على الدعم المستمر من جانب المساهمين المؤسسين لتحسين الوضع المالي لشركة بترورابغ وتسهيل استراتيجية التحول الخاصة بها. الدمام - شريف احمد - وقعت شركة بترورابغ اتفاقيات تعديل وإعادة صياغة أمس الأربعاء لقروض المساهمين المتجددة المقدمة من كل من شركة (أرامكو السعودية ) وشركة سوميتومو كيميكال المحدودة والتي أعلنت عنها شركة بترورابغ سابقاً بتاريخ 14/02/1442هـ الموافق 01/10/2020م.وكانت بترو رابغ قد أعلنت على موقع تداول السعودية، إبرام اتفاقية بيع وشراء ملزمة تستحوذ بموجبها أرامكو السعودية على 375,974,998 سهم من شركة سوميتومو في شركة بترورابغ، تمثل حوالي 22.5% من رأس مال شركة بترورابغ.وبموجب اتفاقيات التعديل وإعادة الصياغة، تنازل المساهمون المؤسسون بشكل نهائي وغير مشروط عن التزام شركة بترورابغ بسداد مبلغ مليار دولار أمريكي (3,750 مليون ريال) من المبلغ الإجمالي لقروض المساهمين المتجددة القائمة (أو 500 مليون دولار (1,875 مليون ريال ) بموجب كل قرض من قروض المساهمين المتجددة)، بالإضافة إلى أي عمولة مستحقة عليها.وتعتبر هذه الاتفاقيات اتفاقيات مع أطراف ذات علاقة حيث يعتبر المساهمين المؤسسين من المساهمين الكبار في الشركة حيث يملك كل منها نسبة 37.5% من أسهم الشركة.من المتوقع أن يكون لإلغاء مديونيات بترورابغ بموجب الاتفاقيات أثر إيجابي على الوضع المالي لشركة بترورابغ، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.وتؤكد هذه الاتفاقية على الدعم المستمر من جانب المساهمين المؤسسين لتحسين الوضع المالي لشركة بترورابغ وتسهيل استراتيجية التحول الخاصة بها.