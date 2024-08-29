شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسي للبورصة يتجاوز مستوى 30800 نقطة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 30821 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 37684 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 13360 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 7086 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 10167 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 2927 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.92% ليصل إلى مستوى 7463 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: مطاحن ومخابز الإسكندرية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، ومطاحن مصر الوسطى، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية.

كما أعلنت البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 10 آلاف وثيقة، أمس الأربعاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.22 مليون وثيقة بدلًا من 3.210 مليون وثيقة.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وبالم هيلز للتعمير، والمطورون العرب القابضة عدد 30 ألف سهم، مليون سهم، مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير عدد 17.5 ألف سهم، 170.2 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 12.7 ألف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وبالم هيلز للتعمير، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، عدد 3 ملايين سهم، 483 ألف سهم، 125 ألف سهم، 6.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف عدد 77.6 ألف سهم، وباعت إدارة شركة القابضة المصرية الكويتية بالجنيه عدد 5500 سهم.

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وايه كابيتال القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ اشترت الأولى 250 ألف سهم، والثانية 215 ألف سهم، والثالثة 83.7 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 18.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو عام 2024 مقابل 21.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 14.4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 13.5 مليار جنيه مقارنة بأرباح بقيمة 14 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.9%.

وحققت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 2.067 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 2.043 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 1.17%، وبلغ صافي خسارة مجمع بعد الضريبة 89.8 مليون جنيه مقارنة بأرباح بقيمة 147.4 مليون جنيه.

في سياق متصل أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تنفيذ المجموعة إجراءات قانونية وفنية لمشروعات واستثمارات بالعراق.

فيما أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن توقيع أي عقود مع دولة العراق لإنشاء منطقة صناعية كبرى بها.