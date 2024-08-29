شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر عيار 21 يسجل 3450 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس مستهل تعاملات اليوم، ليتداول الذهب الآن عند 3450 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية بالنسبة لعيار 21 وقد يختلف السعر من ساعة إلي أخرى.

سعر الذهب فى مصر: عيار 24 يسجل 3944 جنيها. عيار 21 يسجل 3450 جنيها. عيار 18 يسجل 2955 جنيها. عيار 14 يسجل 2313 جنيها. الجنيه الذهب 27600 جنيه. الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس بدعم من توقف الدولار عن التعافي قبل صدور بيانات النمو والتضخم الأمريكية، بينما نجد أن التوقعات تشير إلى إمكانية حدوث تصحيح في أسعار الذهب إذا جاءت البيانات أقل من المتوقع.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.4% لتسجل اعلى مستوى عند 2521 دولار للأونصة لتتداول حالياً عند المستوى 2515 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند 2506 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

يأتي ارتفاع سعر الذهب اليوم بعد التراجع الذي سجله يوم أمس بنسبة 0.8% ليسجل أدنى مستوى عند 2493 دولار للأونصة، إلا أن الذهب استطاع اغلاق التداول للجلسة الرابعة على التوالي فوق المستوى 2500 دولار للأونصة.

التوقعات تشير أن الذهب قد يلجأ إلى التصحيح السلبي ويتراجع إلى مستويات 2480 دولار للأونصة في حال خففت أي البيانات الأمريكية من توقعات خفض أسعار الفائدة، وذلك بسبب حاجة الذهب إلى تصحيح سلبي لتجميع الزخم الكافي للعودة إلى الصعود وتسجيل مستويات تاريخية جديدة كما هو متوقع.