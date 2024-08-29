شكرا لقرائتكم خبر عن شروط ومميزات منحة Go Digital لدعم التحول الرقمى للمصانع المصرية والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" من خلال منحة GO DIGITAL ، وهي منحة دعم التحول الرقمى للمصانع المصرية من خلال أتمتة وحوكمة دورات العمل الداخلية للمصانع من خلال تنفيذ البرامج المعتمدة لإدارة المؤسسات الصناعية والمعروفة باسم ERP Systems بتكلفة تنفيذ مجانية وتكلفة تشغيل مخفضة، وذلك بالشراكة مع العديد من تلك البرامج المتخصصة من الشركات المصرية والعالمية.

وللتقديم على المنحة 4 مميزات تتمثل فى الآتى:

1- الحصول مجاناً على نظام إدارة داخلى مع دفع تكلفة مخفضة نظير التشغيل والدعم الفني المستمر.

2- ضمان جودة تنفيذ البرنامج من خلال إشراف خبراء واستشاريين من #ابدأ على التنفيذ.

3- ضمان سرية البيانات حيث لا يمكن لأى جهة حكومية أو خاصة بما فى ذلك #ابدأ، الوصول للبيانات الخاصة بالمصنع.

4-التعامل مع موردين معتمدين من #ابدأ بعد مرورهم على مراحل المراجعه والاعتماد.

اما عن شروط التقديم على منحة Go Digital لدعم التحول الرقمى للمصانع المصرية؟

فلديها شرطان اساسيان وهما كالآتى:

1- أن يكون المصنع قائم ويعمل لعام واحد على حد أدنى.

2- يتم اختيار المصانع التى توجد بالمناطق الصناعية التى تقع بالمحافظات التالية:

القاهرة (مدينة بدر - الألف مصنع بالتجمع الخامس - ٦أكتوبر) - القليوبية (العبور) - الشرقيه ( العاشر من رمضان)- الإسكندرية (برج العرب) - المنوفيه (السادات)

يذكر ان التقديم على منحة Go Digital، من خلال تسجيل بيانات المصنع على الرابط التالى الخاص بموقع مبادرة ابدأ:

https://ebda.com.eg/factory/add/f52f72f6-1584-42d5-a37a-a0e8de32267f



