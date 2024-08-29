شكرا لقرائتكم خبر عن اعتذار مرشحين من انتخابات شركة مصر للمقاصة على عضوية المرشح المستقل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت البورصة، عن اعتذار اثنين من المرشحين على منصب المرشح المستقل من غير مساهمي شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وهما محمد سعيد محمد كامل، وعاطف ياسين عبد الشافي محمد، ومن المقرر إجراء الانتخابات يوم الأحد أول سبتمبر المقبل.

وضمت قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة؛ الأولى (المرشحون لعضوية المجلس لتمثيل مجموعات المساهمين) ما بين المرشحين لتمثيل الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية وهم: محمد لطفي مدني عبد الفتاح، ومصطفى إبراهيم حسين إبراهيم فوزي، ومحمد فاروق مسعود عبد العال، وفارس محمد عبد العظيم حسين، وهاني أحمد حمدي السيد، وما بين المرشحين لتمثيل الجهات التي تزاول نشاط أمناء حفظ (بنوك، شركات): محمد علي محمود ليحه، وأحمد زكريا مصطفى الجابي، وعمرو مصطفى علي مصطفى، وهشام فاروق عبد الرحمن شاهين، وعمر العادل محمد عبد الفتاح أبو علام.

وتضم القائمة الثانية (المرشحون لعضوية المجلس من المستقلين من غير مساهمي الشركة والشركات المقيد أسهمها بالإيداع المركزي) ما بين المرشحين المستقلين من غير مساهمي الشركة وهم: علا موسى صميده المندوه، وميرفت حسين السيد العزب، وأشرف محمد بهي الدين عبد الحكيم، وسالي رفعت السيد أحمد، وعمر عمرو يوسف محمد شكري، ومحمد بهاء الدين سعد الدين النجار، أما مرشحي الشركات المقيد أسهمها بالإيداع المركزي (محمد عبد الله نبيل عبد الله سلام، وإبراهيم علي بهاء الدين محجوب سرحان، وتامر عبد العزيز شحاتة جاد الله).

يتضمن تشكيل مجلس الإدارة الجديد ممثل عن البورصة المصرية، يختاره رئيسها، و4 أعضاء من مساهمي الشركة، منهم عضوين ممثلين عن الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية، وعضوين يُمثلان الجهات التي تزاول نشاط أمناء الحفظ، بالإضافة إلى 6 أعضاء من المستقلين من غير مساهمي الشركة يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضو من الشركات المقيد أسهمها بالإيداع المركزي.