شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية وخام برنت يسجل 78.78دولار والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الخميس الموافق 29-8-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية ارتفعت بشكل طفيف اليوم الخميس، بعد تراجعها على مدار جلستين، حيث عادت المخاوف المتعلقة بالإمدادات في ليبيا إلى الواجهة، كما ساهم الانخفاض الأقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية في تراجع التوقعات بشأن الطلب.



وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 78.78دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي74.72دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 80.17دولار للبرميل.



