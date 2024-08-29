الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية وخام برنت يسجل 78.78دولار

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية وخام برنت يسجل 78.78دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت – مروة الغول

الخميس، 29 أغسطس 2024 02:00 م

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الخميس الموافق 29-8-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية ارتفعت بشكل طفيف اليوم الخميس، بعد تراجعها على مدار جلستين، حيث عادت المخاوف المتعلقة بالإمدادات في ليبيا إلى الواجهة، كما ساهم الانخفاض الأقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية في تراجع التوقعات بشأن الطلب.


وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت  سجلت 78.78دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي74.72دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 80.17دولار للبرميل.


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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