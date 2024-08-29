شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق للتطوير وإدارة المشروعات تطلق مشروع Solaria بمستهدفات بيعية 2.5 مليار جنيه للمرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ـ مؤمن ريحان رئيس مجلس إدارة الشركة المول "ميكسد يوز" تجارى إداري طبي يضم العديد من الوحدات التى تتناسب مع كافة الأنشطة.

أعلنت شركة أسواق للتطوير وإدارة المشروعات، عن إطلاق مشروع Solaria متعدد الخدمات (تجارى – إداري-طبي ) بمدينة الشروق على مساحة تزيد على 7 آلاف متر بحجم استثمارات تزيد على 1.5 مليار جنيه، ومستهدفات بيعية تصل إلى 2.5 مليار جنيه.

من جانبه أكد مؤمن ريحان رئيس مجلس إدارة الشركة، أن Solaria هو رابع مشروعات الشركة فى مدينة الشروق، ويعد نقلة نوعية وعلامة مميزة نظرًا لما سيقدمه من خدمات متفردة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى للشركة أن المول "ميكسد يوز" تجارى إداري طبي يضم العديد من الوحدات التى تتناسب مع كافة الأنشطة.

وتابع أنه من المقرر تسليم المشروع خلال 3 سنوات من الآن، على أن يتم البدء فى تنفيذه أوائل العام المقبل 2025، عقب الحصول على التراخيص اللازمة .

وأشار إلى أن الشركة قامت بإجراء عملية هيكلة إدارية شاملة، والاستعانة بعدد من الخبرات فى مجلس الإدارة بعيدًا عن ملاكها، وذلك بهدف التنوع وإثراء مشروعات الشركة وتقديم قيمة مضافة تسهم فى خطتها التوسعية خلال الفترة المقبله.

وأشار إلى أن كافة ملاك الشركة يتمتعون بخبرات كبيرة كل فى مجاله، وكل عضو على حدة نفذ العديد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية، قبل أن يلتقوا جميعًا ويؤسسوا شركة أسواق، لافتًا إلى أنه رغم كل هذه الخبرات، فإن القائمين عليها قرروا الاستعانة بخبرات إضافية تحقق التكامل في مجلس والإدارة بالإضافة إلى الكفاءات الداخلية للشركة لتحقيق الانطلاقة المنشودة.

وأشار خالد ريحان نائب رئيس مجلس الادارة، إلى أن شركة أسواق للتطوير وإدارة المشروعات، تستهدف التوسع خلال الفترة القليلة المقبلة وإقامة عدد من المشروعات في المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة والعبور والعاصمة الإدارية الجديدة ، وتدشين مشروعات عمرانية متكاملة تلبى كافة احتياجات السوق العقارى.

وقال إن الشركة دائمًا ما تضع نصب أعينها المواقع ذات الكثافة التى تحظي بإقبال كبير من العملاء، خصوصًا أن مشروعاتها فى مدينة الشروق، استثمارية فى المقام الأول يبحث فيها العميل عن تحقيق أكبر قدر من العائد.

وأضاف أن مشروع Solaria يتمتع بالعديد من المزايا، بداية من التصميمات المتفردة وانتهاء بأنظمة التقسيط المتعددة التى تناسب كافة الشرائح والعوائد الاستثمارية المميزة التى تلبى احتياجات عملاء الشركة.

وقال محمد خفاجي مدير تطوير الأعمال، إن الشركة قامت بإجراء أبحاث تسويقية قبل القدوم على تنفيذ مشروع Solaria وذلك لمعرفة متطلبات العملاء سواء الجدد أو القدامى، لافتًا إلى ان هناك طلبًا كبيرًا على الأنشطة الخدمية والمولات التجارية، ولذلك نستهدف تقديم تجربة مختلفة لجذب أكبر عدد من العملاء.

وأشار إلى أن أهم مايميز مشروع Solaria موقعه المتفرد بقلب مدينة الشروق، فخدماته لن تقتصر على أهالى المدينة فقط بل ستمتد إلى كافة مناطق شرق القاهرة.

وأضاف أنه من المخطط أن يغطى المشروع احتياجات كافة أهالى الشروق ولن يصبحوا فى حاجة إلى الذهاب إلى أماكن أخرى للحصول على خدماتهم بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة التى سيوفرها المشروع.

وأكد المهندس ياسر البلتاجى رئيس شركة YBA للاستشارات الهندسية، أن مشروع Solaria يتميز بموقعه المتفرد، حيث يقع على شارعين خلفى وأمامى بجوار الجامعة الفرنسية وإحدى المدارس الدولية، كما يوجد به ممرات على اليمين واليسار، مما يجعله واحد من أفضل عوامل الجذب بالمنطقة.

وأشار إلى أنه تم تصميمه بحيث يحتوى على أكثر من مدخل بما يتناسب مع حركة المشاة فى هذه المنطقة التى تشهد إقبالًا كبيرًا على المحال التجارية بها وهو ما يعود بالنفع على المول وبطبيعة الحال المشتري بهدف الاستثمار به.

وأكد عمرو عزب مدير قطاع المبيعات ، أنه سوف يتم طرح مشروع Solaria على 4 مراحل، وذلك لتجنب التقلبات السعرية التى يشهدها السوق العقاري سواء بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء أو حالة التضخم أو الأحداث العالمية أو غيرها.

وقال إن أهم ما يميز الشركة أن دورها يمتد لما بعد البيع، حيث استعانت بواحدة من أكبر شركات التشغيل فى مصر لتضمن للعميل تأجير وحدته قبل الشراء بأعلى عائد استثماري، مشيرًا إلى أن مساحات الوحدات تبدأ من 30 حتى 250 مترًا، على أن يتم طرحه متضمنًا كافة الأنشطة .

وأكد عبدالرازق الشيهي رئيس مجلس ادارة شركة Dealers Studio، أن مشروع Solaria يتمتع بالعديد من المزايا التى تسهم فى عملية تسويقه، حيث يعد واحدًا من أهم المشروعات فى مدينة الشروق ويستهدف تحقيق نقلة نوعية بها.

وقال: "عندما بدأنا العمل لخروج المفهوم الخاص باسم المشروع الذى يعنى أشعة الشمس وهو ما يتماشى مع لوكيش المشروع حيث تشرق الشمس فى كل بقعة به"،

وأشار إلى أن العملاء فى حاجة ماسة إلى مثل هذه المشروعات التى تتمتع بتصميمات عالمية،بجانب تقديم أنظمة سداد متنوعة تناسب كافة الفئات، وفترات تقسيط حتى 8 سنوات.

وقال محمد محيي الشريك المؤسس ومدير إدارة التشغيل في شركة Incomercial للإدارة والتأجير، إن شركته تعمل فى السوق العقاري منذ 6 سنوات، وشاركت فى إدارة العديد من المشروعات التجارية بالقاهرة الجديدة والشروق والساحل الشمالى من ضمنها أكثر من 10 مشروعات تجارية كبري تديرها في 2024 بشكل حصري مسئولة عن التأجير والإدارة والتشغيل, كما تعمل كإستشاري لأكثر من 25 مشروعًا ( تجاري – إداري – طبي ).

ولفت إلى أن مشروع Solaria سيكون اضافة لقائمة مشروعات الشركة الواعدة، حيث يتمتع بمقومات فريدة، بجانب المساحة البنائية التى لن تزيد على 30% على أن تكون باقى المساحات أماكن خضراء ومفتوحة، مما يحقق أعلى عائد استثماري لعملائه.

وأكد أن المشروع يهتم بأدق التفاصيل بدايةً من الـ tenant mix ودراسة الحركة إلي الـ operational manual، مضيفًا أن المشروع يتميز بالتكامل فى جميع جوانبه من ناحية التصميم والإدارة والتشغيل وغيرها مما كان يدعو حتمياً الي أهمية إختيار شركة إدارة وتشغيل ذو بصمة حقيقة علي أرض الواقع.

جدير بالذكر، أن شركة أسواق للتطوير وإدارة التشغيل، لديها سابقة أعمال تمتد لـ20 عامًا في مدينة الشروق وعدة مدن أخرى، حيث نفذت العديد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والصناعية خلال السنوات الماضية، وتستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في المشروعات التجارية والإدارية والسكنية المتكاملة نظراً لزيادة الطلب على هذا النوع من المشروعات فى الآونة الأخيرة.