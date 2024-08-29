شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.2% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 119 شركة

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.2% عند 12145 نقطة، وبتداولات بلغت 12.244 مليار ريال.وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 417.476 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.177 تريليون ريال.انخفضت أسهم 119 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 103، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، أليانز إس إف، والمملكة، والوطنية للتعليم، وسدكو كابيتال ريت، وعطاء، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، تكافل الراجحي، والدوائية، وأميانتيت، ونادك، والحمادي، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 26161 نقطةن وبتداولات بلغت 85.292 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 6.924 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 56.350 مليار ريال.وارتفعت أسهم 29 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 40، من بين 96 شركة مدرجة في السوق الموازية.