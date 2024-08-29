شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنتي الحوكمة والاستثمار في «لانا» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة لانا أمس، الموافقة على تشكيل لجنة منبثقة تسمى لجنة الحوكمة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية جاء ذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة له حسب النظام الأساسي للشركة ومن منطلق حرص مجلس إدارة الشركة على تحقيق سياسات وإجراءات لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
واختار المجلس أعضاء اللجنة واعتمد اختصاصات عملها.
وتتشكل اللجنة من: فيصل النفيعي رئيسا، وعضوية كل من: محمد المطرودي، وطارق الفوزان.
وأضافت أن المجلس قرر تشكيل لجنة الاستثمار، فيما روعي عند اختيار أعضاء لجنة الاستثمار بناء على محددات متعددة منها المقدرات العلمية المختصة والخبرات العملية وما حققته من إنجازات في مسيرتها العملية في ميادين الاستثمار.
وتتشكل اللجنة من: د. محمد الشيحة رئيسا، وعضوية كل من: سلمان الفوزان، وأحمد أبو العلاء، وممد المطرودي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية جاء ذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة له حسب النظام الأساسي للشركة ومن منطلق حرص مجلس إدارة الشركة على تحقيق سياسات وإجراءات لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
واختار المجلس أعضاء اللجنة واعتمد اختصاصات عملها.
وتتشكل اللجنة من: فيصل النفيعي رئيسا، وعضوية كل من: محمد المطرودي، وطارق الفوزان.
وأضافت أن المجلس قرر تشكيل لجنة الاستثمار، فيما روعي عند اختيار أعضاء لجنة الاستثمار بناء على محددات متعددة منها المقدرات العلمية المختصة والخبرات العملية وما حققته من إنجازات في مسيرتها العملية في ميادين الاستثمار.
وتتشكل اللجنة من: د. محمد الشيحة رئيسا، وعضوية كل من: سلمان الفوزان، وأحمد أبو العلاء، وممد المطرودي.