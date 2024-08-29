شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضو في المقعد الشاغر لمجلس إدارة «مجموعة تداول السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، اليوم، تعيين م. عليان بن وتيد، عضوا في مجلس الإدارة (عضو مستقل)، لاستكمال دورة المجلس الحالية، التي تنتهي بتاريخ 1 يناير 2026.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية، في 6 أغسطس الماضي، أي مستجدات تتعلق بتعيين عضو جديد في المجلس.

ويشغل المهندس عليان بن محمد بن وتيد حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، كما يرأس إدارة مجلس منظمة (SAMENA) لشركات الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وعضو مجلس إدارة (GSMA)، وعضو مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST).

وخلال مسيرته المهنية والتنفيذية في مجموعة stc، شغل المهندس عليان بن وتيد عدة مناصب تنفيذية من بينها النائب الأعلى لوحدة المستهلك ورئاسته التنفيذية لشركة stc البحرين، بالإضافة لترأسه العديد من مجالس إدارات تابعة لمجموعة stc.

وعلى الصعيد العلمي، حصل المهندس عليان بن وتيد على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.