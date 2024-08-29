الاقتصاد

انخفاض أرباح «الرعاية المستقبلية» إلى 5.58 مليون ريال في النصف الأول

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة الرعاية المستقبلية التجارية بنسبة 5.2% في النصف الأول من 2024 إلى 5.580 مليون ريال، مقارنة بـ5.889 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، انخفض صافي الربح نتيجة ارتفاع الرواتب لزيادة عدد الموظفين بسبب التوسع في الفروع.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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