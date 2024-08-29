شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «الرعاية المستقبلية» إلى 5.58 مليون ريال في النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة الرعاية المستقبلية التجارية بنسبة 5.2% في النصف الأول من 2024 إلى 5.580 مليون ريال، مقارنة بـ5.889 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، انخفض صافي الربح نتيجة ارتفاع الرواتب لزيادة عدد الموظفين بسبب التوسع في الفروع.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، انخفض صافي الربح نتيجة ارتفاع الرواتب لزيادة عدد الموظفين بسبب التوسع في الفروع.