شكرا لقرائتكم خبر عن صعود جماعى لمؤشرات البورصة للجلسة الثالثة.. ورأس المال السوقى يسجل أعلى قيمة والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه عند مستوى 2.103 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 30774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 37653 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 13341 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 7076 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 10148 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2916 نقطة.