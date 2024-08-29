شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شراكة "ابدأ والصافى" لتصنيع منتجات الإضاءة واللوحات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

قامت شركة "ابدأ" الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، بعمل شراكة ثنائية من خلال توقيع عقد إتفاق مساهمين لإنشاء مصنع "لايت هاوس" للصناعات الهندسية مؤخرا، وذلك بالشراكة مع مجموعة "الصافي" المتخصصة في إنتاج وتصنيع منتجات الإضاءة واللوحات الكهربائية وأعمدة وحوامل الكابلات.

كان ذلك بتكلفة استثمارية تتخطى الـ 240 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية حوالى مليون ونصف وحدة بنسبة مكون محلي 18% في السنة الأولى، لتصل إلى 8 ملايين وحدة بنسبة مكون محلي 65% في السنة الخامسة.

ومن المقرر أن يسهم هذا التعاون في تقليل الفاتورة الاستيرادية بنحو 4 ملايين دولار بعد السنة الثالثة، بالإضافة إلى توفير أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 3 سنوات.