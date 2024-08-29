نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد العمل بوحدات "سكن لكل المصريين" بـالعلمين الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - أمين غنيم يوجه إنذارا شديد اللهجة للاستشاري وشركات المقاولات للإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بأعلى معايير الجودة



تفقد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، سير العمل بالوحدات السكنية الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بمدينة العلمين الجديدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الميدانية لكل المشروعات، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية.



وتجول نائب رئيس الهيئة ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، بموقع تنفيذ وحدات المبادرة، حيث يجرى تنفيذ 1992 وحدة سكنية (83 عمارة) بمحور متوسطى الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بجانب تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية (سوق تجارية - ملعب - حضانة - مركز طب الأسرة)، وجارٍ استكمال إجراءات الطرح لتنفيذ مدرسة 28 فصلا.



ووجه المهندس أمين غنيم، إنذارا شديد اللهجة للاستشاري وشركات المقاولات العاملة فى تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وكذا الالتزام بأعلى معايير الجودة فى أعمال التنفيذ والتشطيبات، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات المتقاعسة عن التنفيذ، ما لم تلتزم بالبرامج المحددة.