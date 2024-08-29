شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. فتح باب التسجيل فى مبادرة شباب مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الخميس 29-8-2024 عددا من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية الهامة منها، وزير الإسكان يضع حجر الأساس للمجمع الصناعى الأخضر بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين، ووزير الصناعة يبحث مع سفيرة النرويج بالقاهرة تعزيز الاستثمارات النرويجية بمصر.

وزير الإسكان يضع حجر الأساس للمجمع الصناعى الأخضر بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين

وضع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، حجر الأساس للمجمع الصناعي الأخضر، بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، وهو أول مجمع صناعي صديق للبيئة في مصر، على مساحة 400 ألف م2، والذى تنفذه شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية "إيتوس"، وذلك بحضور المهندس أمين غنيم، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وزير الصناعة يبحث مع سفيرة النرويج بالقاهرة تعزيز الاستثمارات النرويجية بمصر

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بمقر وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة هيلدا كليميتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة ووفد شركة سكاتك النرويجية المتخصصة في أنظمة الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور السفير إيهاب نصر، مستشار الوزير للتعاون الدولي إلى جانب عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

المجلس التصديري للصناعات الهندسية يوقع مذكرة تفاهم لتأهيل العمالة الفنية للمصانع

وقع المجلس التصديري للصناعات الهندسية اليوم مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات (ناس)، بهدف تعزيز برامج التدريب المهني والفني في قطاع الصناعات الهندسية، والتي تعد خطوة حيوية نحو توفير العمالة المدربة وتأهيل جيل من الكوادر الفنية الملمة بكافة التطورات العالمية فى مجال الصناعة في مصر، ومن ثم الارتقاء بجودة وبالتالى حجم الصادرات الهندسية.

وزيرا العدل والاتصالات يوقعان بروتوكول لتطوير منظومة التقاضى باستخدام الذكاء الاصطناعى

وقع اليوم الخميس كل من المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن تطوير آليه تحويل الصوت إلى نصوص مكتوبة آلياً باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المحاكم المصرية، وذلك بمقر وزارة العدل بمدينة العلمين.

سعر الذهب فى مصر عيار 21 يسجل 3450 جنيها

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس مستهل تعاملات اليوم، ليتداول الذهب الآن عند 3450 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية بالنسبة لعيار 21 وقد يختلف السعر من ساعة إلي أخرى.

ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية وخام برنت يسجل 78.78دولار

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الخميس الموافق 29-8-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية ارتفعت بشكل طفيف اليوم الخميس، بعد تراجعها على مدار جلستين، حيث عادت المخاوف المتعلقة بالإمدادات في ليبيا إلى الواجهة، كما ساهم الانخفاض الأقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية في تراجع التوقعات بشأن الطلب.



تعرف على شراكة "ابدأ والصافى" لتصنيع منتجات الإضاءة واللوحات الكهربائية

قامت شركة "ابدأ" الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، بعمل شراكة ثنائية من خلال توقيع عقد إتفاق مساهمين لإنشاء مصنع "لايت هاوس" للصناعات الهندسية مؤخرا، وذلك بالشراكة مع مجموعة "الصافي" المتخصصة في إنتاج وتصنيع منتجات الإضاءة واللوحات الكهربائية وأعمدة وحوامل الكابلات.