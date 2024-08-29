شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع سكن كل المصريين بأكتوبر الجديدة لمتابعة نسب التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس وائل موسى، المستشار الفنى لوزارة الإسكان لمتابعة مشروعات الإسكان، وعدد من قيادات جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، مشروعات منطقة غرب المطار، وذلك لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" الجاري تنفيذها بالمدينة.

من جانبه أكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه جارى تنفيذ 90 ألف وحدة سكنية تم نهو ما يقرب من 24 الف وحدة سكنية جاري تسليمها للمستحقين.

فيما أشاد المهندس وائل موسى المستشار الفني لوزارة الإسكان بالاهتمام الملحوظ بالمشروعات المنفذة ومساحة المسطحات الخضراء وساحات انتظار السيارات ، وجودة التنفيذ مما يحقق توجه الدولة المصرية في توفير جودة الحياة للمصريين، وشدد على ضرورة دفع معدلات الأعمال لضمان الانتهاء وفقًا للجداول الزمنية المحددة مع الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية.