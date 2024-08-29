شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العامة لسيدى كرير توافق على زيادة رأس المال لـ1.8144 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

عقدت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات "سيدبك" إحدى شركات قطاع البترول اليوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات برئاسة المهندس محمد ابراهيم رئيس الشركة وحضور المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والدكتور علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمحاسب أشرف عبد الله مساعد الوزير للشؤون المالية والاقتصادية والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشئون التجارية من خلال الفيديو كونفرانس وممثلى المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز المركزى للمحاسبات ومراقبى حسابات الشركة.

وشهدت أعمال الجمعية استعراض المهندس محمد إبراهيم رئيس الشركة لأهم البنود والتى وافقت على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 1.512 مليار جنيه إلى 1.8144 مليار جنيه بزيادة قدرها 302.4 مليون جنيه موزعة على 756 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد تمويلًا من أرباح العام المالى 2023 للشركة والظاهرة بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية فى 31/12/2023 بواقع 1 سهم إلى كل 5 أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين والموافقة على تعديل المواد أرقام (6) و(7) من النظام الأساسى للشركة فى ضوء زيادة رأس المال.

وفى ختام الجمعية تقدم المهندس محمد إبراهيم بالشكر لوزير البترول والثروة المعدنية على الدعم الدائم والتشجيع المستمر للعاملين بالشركة لتستمر سيدبك محل فخرنا جميعًا، وللشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ولأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم الدائم لسيدبك، موجها الشكر والتقدير لكافة العاملين بالشركة على جهدهم فى تحسين وعلى أداء الشركة ونتائجها.



جدير بالذكر أن سيدبك حققت أرباحا بلغت 1.225 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2024 مقابل 1.209 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما ساهمت فى تأسيس شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد لإقامة محطة تسهيلات بحرية دائمة بميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، وذلك لتأمين الاحتياجات الحالية والمستقبلية لشركات البتروكيماويات القائمة بالإسكندرية من المواد الخام، وكذلك تأمين احتياجات المشروعات الجارى دراسة تنفيذها ضمن الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات.